В UFC отреагировали на очередной скандал с участием Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал очередной скандал, в который угодил бывший чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор.

Ранее известный итальянский диджей и певец Франческо Факинетти рассказал, что Макгрегор без повода избил его в ночном клубе.

"Мы немного обсуждали это сегодня, но у меня недостаточно информации, чтобы давать полноценный комментарий. Я знаю примерно столько же, сколько и вы", - цитирует Уайта MMAJunkie.

Он также подчеркнул, что не общался с Макгрегором, поэтому не знает, где здесь правда.

Напомним, свой последний на данный момент бой Конор Макгрегор провел в ночь с 10 на 11 июля 2021 года на турнире UFC 264. Соперником ирландца был временный чемпион в легкой весовой категории Дастин Порье. Победу в поединке в первом же раунде одержал Порье.