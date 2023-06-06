Нурмагомедов подерется с экс-соперником Петра Яна

Опубликовано: 2:21, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главный поединок UFC с участием Умара Нурмагомедова может состояться 5 августа. Соперником дагестанца станет Кори Сэндхаген.

Руководитель бойцовской организации UFC Дана Уайт захотел провести бой между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном.

Отмечается, что поединок между двумя бойцами из легчайшего дивизиона может состояться 5 августа в американском Нэшвилле. Сражение двух спортсменов также может стать главным событием вечера.

Напомним, Умар Нурмагомедов – брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В своей профессиональной карьере победил 16 раз и ни разу не знал поражений. Сэндхаген имеет на своем счету 16 побед и 4 проигрыша, один из которых был нанесен россиянином Петром Яном.