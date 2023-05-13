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Нурмагомедов сообщил о скором бое

Нурмагомедов сообщил о скором бое
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Умар Нурмагомедов анонсировал бойцовский поединок. Предложение, по его словам, поступило от UFC.

Российский боец MMA, легчайшевес Умар Нурмагомедов дал намек на скорый выход в клетку.

Оказалось, что спортсмен получил соответствующее предложение от UFC.

Дагестанец полон уверенности в себе и надежд. Нурмагомедов полагает, что будущее выступление станет лучшим в его профессиональной карьере.

Напомним, Умар свой крайний бой провел с Раони Барселосом (Бразилия). Бойцы встретились в октагоне в январе текущего года. Тогда россиянин одержал победу досрочно. Выигрыш стал для него уже 16-м.

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