Нурмагомедов сообщил о скором бое

Опубликовано: 5:33, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Умар Нурмагомедов анонсировал бойцовский поединок. Предложение, по его словам, поступило от UFC.

Российский боец MMA, легчайшевес Умар Нурмагомедов дал намек на скорый выход в клетку.

Оказалось, что спортсмен получил соответствующее предложение от UFC.

Дагестанец полон уверенности в себе и надежд. Нурмагомедов полагает, что будущее выступление станет лучшим в его профессиональной карьере.

Напомним, Умар свой крайний бой провел с Раони Барселосом (Бразилия). Бойцы встретились в октагоне в январе текущего года. Тогда россиянин одержал победу досрочно. Выигрыш стал для него уже 16-м.