Ислам Махачев сразится с победителем боя Царукян-Оливейра

Следующим соперником дагестанского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева в бое за титул чемпиона UFC станет победитель схватки Царукян-Оливейра, но пройдет бой только летом.

С Исламом Махачевым за титул чемпиона UFC в легком весе померяется силами победитель поединка между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой, сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter) президент UFC Дэйна Уайт.

Бой Царукян-Оливейра состоится 14 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300, передает "АиФ-Дагестан".

Что касается боя Махачева, то сейчас он восстанавливается после травмы, поэтому он выйдет на защиту титула только летом, добавил Дэйна Уайт.

Напомним, в прошлом и Царукян, и Оливейра проигрывали Исламу.