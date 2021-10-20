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Эльбрус услышал, как говорил Заратустра 

Эльбрус услышал, как говорил Заратустра 

Оркестр Ленинградской области впервые исполнил симфоническую поэму Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра" на Эльбрусе на станции "Мир", расположенной на высоте 3,5 тыс м над уровнем моря. 

"На высоту 3,5 тыс м поднялся брасс-ансамбль (группа духовых инструментов), на Эльбрусе звучал фрагмент симфонической поэмы Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра" в исполнении тубы, труб, тромбон, валторн и литавр", - говорится в сообщении, опубликованном на странице курорта "Эльбрус" в социальной сети Instagram.

Уточняется, что уже два года подряд Симфонический оркестр Ленинградской области в начале осени выезжает на гастроли на Северный Кавказ.

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