Эльбрус услышал, как говорил Заратустра 

Оркестр Ленинградской области впервые исполнил симфоническую поэму Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра" на Эльбрусе на станции "Мир", расположенной на высоте 3,5 тыс м над уровнем моря.

"На высоту 3,5 тыс м поднялся брасс-ансамбль (группа духовых инструментов), на Эльбрусе звучал фрагмент симфонической поэмы Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра" в исполнении тубы, труб, тромбон, валторн и литавр", - говорится в сообщении, опубликованном на странице курорта "Эльбрус" в социальной сети Instagram.

Уточняется, что уже два года подряд Симфонический оркестр Ленинградской области в начале осени выезжает на гастроли на Северный Кавказ.