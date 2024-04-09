Кавказ.РФ запускает туры на "Эльбрус"

Кавказский туроператор в этом году готовит для туристов новый продукт - комплексные туры. Возможности для туристов обширные - от трансфера и экскурсий по региону до восхождения на Эльбрус.

Новые туры на курорт "Эльбрус" станут доступны путешественникам с этого года, рассказал гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

"У нас есть собственная компания "Северо-Кавказский горный клуб", которая является официальным туроператором, с этого года мы будем предоставлять комплексные продукты. Чтобы турист не просто приехал и купил ски-пасс, а мог воспользоваться всеми возможными услугами, которые есть на курорте"

– Юмшанов

По его словам, такие комплексные туры могут включать различный набор услуг, например проживание, трансфер, экскурсии, восхождение на вершину Эльбрус.

Ожидаемый годовой турпоток на курорт - 1 млн человек, передает ТАСС.