"Эльбрус" побил рекорд по посещаемости курорта в марте

За прошлый месяц горнолыжный курорт Кабардино-Балкарии посетили более 100 тыс путешественников. Это стало абсолютным рекордом в истории "Эльбруса".

"Эльбрус" бьет рекорды по количеству гостей на курорте. В прошлом месяце его посетили 103 тыс человек. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале институт развития Кавказ.РФ.

Отмечается, что в прошлом году за этот же период на курорт приехали 78 тыс гостей.

По информации Кавказ.РФ, сейчас на курорте действуют 20 км трасс и продолжают строиться новые.

"Предыдущий рекорд мы зафиксировали в прошлом августе, когда запустили 30 км обновленных экотроп. Тогда курорт принял 99 тысяч туристов"

– Кавказ.РФ

В планах у курорта возвести новые зоны для катаний, построить дополнительные отели, рестораны и места досуга.

Вложить на строительство новых мест размещений планируется порядка 39 млрд рублей.

Также будут решены проблемы с парковкой и планируется улучшить качество сервиса.