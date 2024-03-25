Вестник Кавказа

Курорт "Эльбрус" обрел свой стиль

Курорт "Эльбрус" обрел свой стиль
Дизайнеры студии Артемия Лебедева разработали брендбук для курорта «Эльбрус». В том числе был создан логотип курорта. По словам авторов, в знаке, напоминающем букву Э, сочетаются узнаваемые вершины и ледоруб – атрибут любителей острых ощущений.

Студия Артемия Лебедева воплотила в жизнь новый логотип и фирменный стиль для горнолыжного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.

"Студия Артемия Лебедева представила новый логотип и фирменный стиль "Эльбруса". <…> Обладая уникальной экспертизой по части создания и развития горнолыжных курортов, мы стремимся привлекать экспертизу лучших и в других сферах. Разработка нового стиля шла при вовлечении команды "Кавказ.РФ", как говорится, "в полях, на земле". Мы много спорили, обсуждали, это был полезный для всех участников процесс"

 – генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.

Студия Артемия Лебедева известна своим креативным подходом к дизайну. Команда дизайнеров провела глубокий анализ особенностей курорта «Эльбрус», его окружения и истории, чтобы воплотить все это в новом брендбуке. Они стремились передать дух горного региона, его мощь и красоту через каждую деталь логотипа и фирменного стиля.

Особенности дизайна

Новый логотип курорта "Эльбрус" отличается простотой и ясностью формы. Фирменный стиль курорта включает в себя современные шрифты, стилизованные под горные вершины, и динамичные элементы, напоминающие о скорости и движении.

"В знаке, напоминающем букву Э, сочетаются узнаваемые вершины и ледоруб — атрибут любителей острых ощущений. Благодаря узкому начертанию шрифтовой части логотип стремится ввысь, к облакам. Неизменная толщина штриха подчеркивает суровый, но невероятно притягательный дух курорта, а разноуровневые горизонтальные элементы напоминают склоны"

– пресс-релиз

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