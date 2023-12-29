«Эльбрус» примет чемпионат России по горным лыжам

Первенство России и этап Кубка России по горным лыжам стартует в пятницу, 29 марта на курорте «Эльбрус». За звание сильнейших в дисциплине слалом поборются 115 спортсменов из 16 регионов страны.

С 29 марта по 1 апреля на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии пройдет настоящий горнолыжный праздник - чемпионат России, первенство России и этап Кубка России по этому виду спорта. Это событие соберет лучших спортсменов со всей страны, готовых продемонстрировать свое мастерство и соревноваться за звание чемпиона.

«С 29 марта по 1 апреля в Кабардино-Балкарии пройдут крупные спортивные соревнования – Чемпионат России, Первенство России и этап Кубка России по горнолыжному спорту. За звание сильнейших в дисциплине слалом поборются 115 спортсменов из 16 регионов страны»

– пресс-служба института развития «Кавказ.РФ».

В релизе отмечается, что чемпионат России на курорте «Эльбрус» - это не только праздник для спортсменов, но и возможность для болельщиков поддержать своих любимцев. Кроме того, для туристов открываются широкие возможности для активного отдыха, горнолыжных прогулок и знакомства с культурой региона.

Также стоит обратить внимание на том, что чемпионат России по горнолыжному спорту на курорте «Эльбрус» - это уникальное событие, объединяющее профессиональных спортсменов, любителей горнолыжных прогулок и просто любителей активного отдыха.