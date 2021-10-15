Если Иран не вернется к ядерной сделке, то США…

Если Иран не вернется к ограничениям ядерного соглашения 2015 года, то США рассмотрят все варианты дальнейших действий, специальный посланник США по делам Ирана Роберт Мэлли, пишет Middle East Eye. По словам спецпосланника, Вашингтону необходимо согласовать с Израилем и союзниками из Персидского залива способы сдерживания ядерной программы Тегерана на случай, если переговоры провалятся.

Выступая на мероприятии, организованном Фондом Карнеги за международный мир, Мэлли говорил довольно осторожно о будущем американо-иранских ядерных переговоров: ”Мы готовы к реальности, в которой нам придется иметь дело со всеми вариантами решения проблемы ядерной программы Ирана, если страна откажется вернуться к ограничениям".

В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и вновь ввел санкции в отношении Тегерана. Иран сначала продолжал соблюдать соглашение, но с 2019 года сократил свои обязательства. Когда в январе президент Джо Байден вступил в должность президента США, его администрация хотела возобновить соглашение, но переговоры зашли в тупик. Последний их раунд завершился в июне без назначения даты следующей встречи.

Мэлли, руководящий переговорами от администрации Байдена, сказал, что Вашингтон на раннем этапе дал понять Ирану, что, если он вернется к соблюдению СВПД, США снимут все санкции, несовместимые с соглашением. Мэлли назвал это решение ”важной мерой укрепления доверия”. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен в июне отметил, что сохранятся сотни дополнительных санкций, связанных с ”дестабилизирующим” поведением Тегерана. В августе во время визита премьер-министра Израиля Нафтали Бенета Байден также упомянул о ”других вариантах” на случай провала переговоров с Ираном. Новый президент Ирана, сторонник жесткой линии Ибрахим Раиси заявил, что Исламская Республика готова вернуться за стол переговоров, но не под давлением Запада.

Координация с Израилем и союзниками из Персидского залива

Спецпосланник США отметил, что, несмотря на отсутствие прогресса в ядерных переговорах, в регионе происходят позитивные события, указав на ряд взаимодействий между странами Персидского залива и Ираном. По сообщениям, официальные лица Саудовской Аравии и Ирана встретились в апреле в Багдаде, чтобы обсудить свое ожесточенное соперничество. По данным лондонской газеты Al-Araby al-Jadeed, Абу-Даби тоже ведет секретные переговоры с Тегераном.

”Соседи Ирана сейчас взаимодействуют с ним. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, все другие члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива начали налаживать контакты с Ираном, - сказал Мэлли. - Все это может привести к итоге к деэскалации, если мы используем новые связи надлежащим образом и создадим больше стимулов для разрешения ядерного кризиса”.

Он подчеркнул, что США должны координировать действия со своими союзниками на Ближнем Востоке, чтобы найти способы решения ядерной программы Ирана, если переговоры полностью провалятся. ”Мы реалисты и понимаем, что Иран может избрать иной путь. И нам необходимо координировать свои действия с Израилем и другими партнерами в регионе”, - сказал Мэлли.

Посланник добавил, что в ближайшие несколько дней он посетит в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, чтобы обсудить с ними усилия по возвращению к сделке, а также ”варианты контроля над ядерным оружием Ирана в случае, если поставленная цель достигнута не будет”. По словам Мэлли, госсекретарь Блинкен должен встретиться с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом и министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном, чтобы обсудить тот же вопрос.

Выступая вместе с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом и министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном, Блинкен сказал, что ”времени всё меньше” на возвращение Ирана к полному соблюдению, но подчеркнул, что Вашингтон считает ”дипломатический путь наиболее эффективным способом гарантировать”, что Тегеран не создаст ядерное оружие. ”Судя по поведению Тегерана, страна не готова вернуться к ядерной сделке, - сказал Блинкен. - Мы приближаемся к моменту, когда полное соблюдение СВПД не вернет преимуществ той сделки”. Лапид, в свою очередь, добавил: ”Каждый проходящий день, каждая отсрочка в переговорах приближает Иран к ядерной бомбе. Если режим террора собирается обзавестись ядерным оружием, мы должны действовать. Мы должны дать понять, что цивилизованный мир такое терпеть не будет”.