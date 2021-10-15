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Иран вернется к переговорам по СВПД в ближайшее время

Иран вернется к переговорам по СВПД в ближайшее время

Иран и ЕС договорились о проведении переговоров в Брюсселе, направленные на возобновление диалога по ядерной сделке 2015 года в формате 5+1, сообщает AFP.

Отмечается, что посланник ЕС Энрике Мора, который координирует переговоры по СВПД, в четверг провел встречу с замглавы МИД Ирана Али Багери в Тегеране.

"В конце этой встречи две стороны договорились продолжить диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, в ближайшие дни в Брюсселе", — сказано в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

В МИД также подчеркнули, что "Евросоюз готов к сотрудничеству с Ираном и другими сторонами.

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Вестник Кавказа

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