Иран готов вернуться к СВПД

Власти Ирана готовы возобновить работу в соответствии с СВПД, если такое желание проявит и руководство стран Евросоюза – это позволит снять часть антииранских санкций, уверен официальный представитель МИД страны Насер Канаани.

Иран готов восстановить ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) и обсудить ее детали в новом свете в случае, если такое же желание проявит и руководство стран Евросоюза, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, пишет иранское информационное агентство Tasnim.

"Встречи и консультации между замглавы МИД Ирана Али Багери и Энрике Мора с целью обсуждения двусторонних вопросов Ирана и Европы… всегда были в повестке дня Тегерана… На встрече обсуждался широкий спектр вопросов. Учитывая роль Европы в качестве координатора СВПД, одной из тем на переговорах было снятие санкций с Ирана"

- Насер Канаани

Власти Ирана готовы сесть за стол переговоров с европейской стороной, и эти переговоры могут привести к возврату сторон к своим обязательствам в рамках СВПД, - добавил иранский дипломат.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков поговорил в Москве с заместителем гендиректора МИД Израиля Джошуа Зарка, стороны обсудили перспективы восстановления иранской ядерной программы и пришли к выводу что полнокровная СВПД, подкрепленного резолюцией СБ ООН 2231, возможна.