Иран вернется к СВПД, если…

Иран готов вернуться к исполнению соглашения по своей ядерной программе лишь в том случае, если Запад пойдет ему навстречу, заявил сегодня российский постпред при ООН Василий Небензя.

Иран может вернуться к исполнению совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе страны только при синхронном встречном действии западных участников плана, заявил минувшей ночью на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Не стоит забывать, что возвращение Ирана к выполнению приостановленных им добровольных обязательств по ограничению ядерной энергетической программы может быть реализовано исключительно при синхронизированном встречном движении западных участников сделки и США, действия которых и привели к нынешней ситуации"

- Василий Небензя

Мяч сейчас находится на стороне Ирана, и это ясно любому здравомыслящему человеку, отметил Небензя, подчеркнув: что касается России, то она ожидает решения Запада об отказе от политики односторонних ограничений в отношении ИРИ, передает РИА Новости.

"Любые другие сценарии ставят под вопрос перспективы СВПД и ведут к эскалации вокруг иранской ядерной программы с весьма вероятными губительными последствиями для и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке"

- Василий Небензя

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что МИД Ирана отверг необходимость в новом соглашении по своей ядерной программе, пояснив, что такие идеи исходят от тех, кто колебался с выполнением своих обязательств, не выполнил их в рамках соглашения и пытается избежать этого.

