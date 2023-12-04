Новый СВПД не нужен – Иран

В Иране считают, что заключать новое соглашение по ядерной программе не нужно. СВПД был подписан, ответственность повышена, заявили в иранском МИД.

В заключении нового СВПД нет необходимости, такое заявление сделал сегодня официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"Представленные идеи исходят от тех, кто колебался с выполнением своих обязательств и не выполнил своих обязательств в рамках соглашения, и пытается избежать этого. Иран не видит необходимости в новом СВПД. СВПД был подписан, и стороны повысили ответственность"

– представитель иранского министерства

Что такое СВПД?

СВПД - это совместный всеобъемлющий план действий или Соглашение по иранской ядерной программе. Оно было достигнуто в июле 2015 года. Участники соглашения: члены Совбеза ООН Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, а также Германия.

Весной 2018 года США при президенте Дональде Трампе заявили о выходе из ядерной сделки, после чего Иран принял решение о сокращении своих обязательств в рамках СВПД.

По данным МАГАТЭ, сейчас Иран продолжает обогащение урана до 60% и потенциально может создать три ядерные бомбы. В организации считают, что необходимо создать новый способ взаимодействия с Тегераном по ядерному вопросу, так как ситуация с возобновлением СВПД зашла в тупик.