G7 призывает Иран остановить развитие ядерной программы

Страны G7 на сегодняшнем саммите заявили, что Иран должен прекратить разработку ядерного оружия. Они отметили, что разработке такого оружия нет никакого оправдания.

Страны "Большой семерки" призвали Иран прекратить развивать свою ядерную программу. Об этом сказано в их совместном заявлении, сделанном по итогам онлайн-саммита.

В тексте подчеркивается, что Исламская Республика никогда не должна заниматься этой деятельностью.

"Еще раз заявляем, что Иран должен прекратить неослабевающую эскалацию своей ядерной программы, которая не имеет убедительного гражданского оправдания и опасно приближается к реальной деятельности, связанной с оружием"

– заявление стран "Семерки"

Помимо этого, они заявили, что Тегеран должен выполнить свои обязательства в отношении ядерного нераспространения. В частности, G7 ожидает, что ИРИ примет срочные меры, включая полное сотрудничество с МАГАТЭ.