США вновь замораживают размороженные деньги Ирана

Вашингтон отказал Ирану в разморозке $6 млрд. Американские власти опасаются, что данные средства могут быть направлены на финансирование таких движений как ХАМАС и «Хезболла».

Палата представителей США одобрила повторную заморозку принадлежащих Ирану $6 млрд: 307 членов палаты высказались «за», 119 – «против».

Решение обусловлено опасениями относительно того, что Тегеран может направить эти средства на «финансирование терроризма». В частности, деньги могут быть использования для поддержки таких движений как ХАМАС и «Хезболла».

Уточняется, что закон предусматривает введение санкций против любого финансового учреждения, которое будет участвовать в транзакциях с банками Катара, где размещены эти средства.

Что изменилось в подходе США к Ирану?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что война между ХАМАС и Израилем радикально изменила подход Вашингтона к отношениям с Тегераном.

"В Америке получила распространение точка зрения, что за атакой ХАМАС на Израиль 7 октября стоит именно Иран. Более того, в Вашингтоне считают, что как раз разморозка $6 млрд иранских финансов послужила началу войны, так как иранцы якобы часть денег отправили на подготовку атаки ХАМАС. Сегодня, спустя почти два месяца после начала боевых действий, в США также считают, что Иран может эти деньги дальше использовать для поддержки как ХАМАС, так и "Хезболлы". Поэтому с самого начала конгрессменами было принято решение провести процедуру повторной заморозки средств, чтобы связать руки Ирану в его внешнеполитической деятельности", - сказал он.

"Здесь есть и вторая составляющая. Палата представителей контролируется республиканцами, которые всегда считали, что политика умиротворения Ирана, характерная для администрации Байдена, ошибочна. Политика администрации Трампа была прямо противоположной – всевозможные ограничения по отношению к Ирану и санкционное давление. Сейчас республиканцы, воспользовавшись ситуацией в секторе Газа, попытались вернуть принципы антииранской политики, заложенной Трампом. Так они лишний раз подчеркивают всю неэффективность политики администрации Байдена", - добавил Владимир Васильев.

"Есть и еще один момент: давление произраильского лобби. Республиканцы пытаются в преддверии предвыборной кампании заручиться поддержкой тех спонсоров, которые прежде поддерживали Демократическую партию, чтобы перепрограммировать потоки финансовой помощи в свою пользу. Два дня назад крупный донор Демократической партии Билл Атман, неизменно помогавший ей в трудные моменты десятками миллионов долларов, заявил, что Байден не должен выдвигаться на второй срок и что он уже рассматривает возможность прекращения поддержки демократов и перенаправления своих денег на поддержку кандидатов Республиканской партии. Республиканцы, разумеется, отрабатывают запросы таких людей, в том числе на ужесточение политики против Ирана", - поведал американист.

Эксперт обратил внимание, что война в секторе Газа серьезно ударила по позициям демократов из-за раскола их электората. "В Америке произошел очень серьезный раскол между проарабской и произральской общинами – а обе эти общины традиционно поддерживают демократов. Тех же проарабских избирателей в США насчитывается до 10 млн человек. Конечно же такой раскол выгоден Республиканской партии, поскольку он ослабляет поддержку администрации Байдена: арабы переходят на сторону республиканцев. В итоге ближневосточный кризис бьет по позициям демократов и в Сенате, и в Палате представителей, резко усиливая позиции республиканцев", - заключил Владимир Васильев.