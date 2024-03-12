Боррель: ЕС следует довести до конца переговоры с Ираном

Антииранские санкции – пережиток прошлого, сейчас ЕС необходимо сосредоточиться на завершении переговоров с ИРИ и снятии санкций со страны. Тегеран готов сотрудничать с МАГАТЭ по своей ядерной программе, считает Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель минувшей ночью провел телефонную беседу с главой МИД ИРИ Хоссейном Амиром Абдоллахияном, сообщает МИД Ирана.

В ходе беседы Борель отметил, что приоритет ЕС на данный момент - завершение переговоров по иранской ядерной программе, и как следствие - снятие санкций с Ирана.

"Боррель, заявив, что завершение переговоров по ядерной программе по-прежнему остается приоритетом Европейского союза, указал на необходимость снятия санкций и следования переговорам"

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В то же время глава иранского МИД подтвердил, что страна готова продолжать конструктивное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и надеется, что западные стороны будут полностью соблюдать свои обязательства в соответствии с договоренностями.