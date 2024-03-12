Боррель: ЕС следует довести до конца переговоры с Ираном

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель минувшей ночью провел телефонную беседу с главой МИД ИРИ Хоссейном Амиром Абдоллахияном, сообщает МИД Ирана.
В ходе беседы Борель отметил, что приоритет ЕС на данный момент - завершение переговоров по иранской ядерной программе, и как следствие - снятие санкций с Ирана.
"Боррель, заявив, что завершение переговоров по ядерной программе по-прежнему остается приоритетом Европейского союза, указал на необходимость снятия санкций и следования переговорам"
- Telegram-канал МИД Ирана
В то же время глава иранского МИД подтвердил, что страна готова продолжать конструктивное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и надеется, что западные стороны будут полностью соблюдать свои обязательства в соответствии с договоренностями.