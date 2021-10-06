Волгоградские власти готовят новые коронавирусные ограничения

Жителей Волгоградской области ждут новые коронавирусные ограничения, - заявили сегодня в оперативном штабе региона.

"С 12 октября текущего года предложено установить режим самоизоляции для не прошедших вакцинацию неработающих людей возрастной группы 65+, а также для неработающих жителей, имеющих хронические заболевания, …с 18 октября ограничить доступ к получению спортивных, оздоровительных, культурно-досуговых услуг для людей, не прошедших вакцинацию", - сообщили в оперативном штабе, передает РИА Новости.

Также с 18 октября МФЦ будут предоставлять очные услуги только привитым людям, тем, кто имеет актуальный отрицательный ПЦР-тест или переболевшим менее полугода назад, остальные должны будут обращаться в МФЦ дистанционно. Непривитым жителям региона также ограничат доступ в местные санатории и турбазы.

Напомним, на сегодняшний день в Волгоградской области привито от коронавируса более 880 тыс человек, что составляет 55% от плана, тогда как индекс заболеваемости коронавирусом за неделю вырос с 13,9 до 14,7 человек на 100 тыс жителей.