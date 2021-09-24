Туристические объекты Ингушетии могут включить в нацпроект

Ряд строящихся туристических объектов в Ингушетии могут включить в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Комитетом по туризму подготовлены и направлены на предварительное согласование в Ростуризм проекты паспортов нацпроекта в сфере туризма от республики. В нацпроект от региона предполагается включить развитие всесезонного курорта "Армхи", строительство гостиничного комплекса в Джейрахском районе, а также создание второго этапа туристического кластера "Ингушетия" вдоль набережной в Магасе", - сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов, передает "Это Кавказ".

В рамках развития туризма в республике также планируется создание кемпингов вдоль берега реки Асса от сельского поселения Нестеровское до предгорных сел.

"Сейчас туристы останавливаются у дороги, разбивают привалы и пикники на камнях - жители этих населенных пунктов смогут поставить свои небольшие торговые точки для реализации продуктов и всего необходимого. Здесь же будут созданы места для ночлега", - пояснил Калиматов.

Одной из основных задач развития туризма в республике является комплексное развитие и благоустройство рекреационных территорий, в том числе создание новых объектов придорожного сервиса и придорожной инфраструктуры, - добавил глава Ингушетии.

