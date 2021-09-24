Ильхам Алиев – Генассамблее ООН: Армении нужно осознать, что альтернативы миру нет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, завершая выступление на 76-й сессии Генассамблеи ООН, обратил внимание мирового сообщества на тот факт, что нагорно-карабахский армяно-азербайджанский конфликт навсегда ушел в прошлое, и сейчас время для восстановления региона после войны и разрушений, нанесенных азербайджанской земле 30-летней оккупацией. Однако и теперь власти Армении создают проблемы и не желают заключать мирный договор.

"Дамы и господа. Конфликт уже остался в прошлом, поэтому на освобожденных территориях осуществляются крупномасштабные строительные работы. Применяя современные методы градостроительства, концепции "умный город" и "умное село2, Азербайджан с нуля отстраивает новые города и села. Всю эту работу Азербайджан проводит за счет собственных материальных возможностей, только в нынешнем году на данные цели выделены средства в размере $1,3 млрд", - сообщил он.

"Основная трудность связана с наличием многочисленных мин, размещенных Арменией на освобожденных территориях. После подписания Арменией 10 ноября 2020 года акта о капитуляции по настоящее время погибли 30 граждан Азербайджана, включая 2 журналистов, 130 человек получили ранения. Азербайджан является одной из стран мира, территории которых подверглись наибольшему минированию. Это тормозит восстановительный процесс на освобожденных территориях и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома", - обратил внимание Ильхам Алиев.

"Армения отказывается передать Азербайджану точные карты минных полей. Точность карт минных полей по трем районам, которые Армения вынуждена была передать, составляет 25%. Международная общественность должна заставить Армению передать нам точные карты минных полей по освобожденным территориям", - призвал президент Азербайджана.

"Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", - указал азербайджанский лидер.

"Одной из сфер, служащих миру и сотрудничеству, могут стать транспортные проекты. В этом контексте, Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, создаст новые возможности для нашего региона", - добавил он.

"Азербайджан создал новые реалии в регионе Южного Кавказа, и это должен учесть каждый. Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными, необоснованными территориальными претензиями к соседям. Международная общественность должна сыграть в этом смысле позитивную роль и призвать Армению осознать, что альтернативы миру нет. Надо положить конец попыткам прямой или косвенной поддержки реваншизма в Армении и ее вооружения. Надеемся, что на Южном Кавказе наконец установятся долгожданные мир, безопасность и стабильность. Азербайджан продолжит последовательные усилия, вносящие вклад в региональный мир и развитие, служащие укреплению региона", - заключил Ильхам Алиев.