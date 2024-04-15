Алиев без боя вернул земли в Газахе, Пашинян решил две проблемы

Азербайджанский президент Ильхам Алиев прилетел сегодня в Россию с новыми дипломатическими победами. Незадолго до переговоров с Владимиром Путиным он добился от Армении возврата четырех сел в Газахском районе, на границе двух республик. Как Алиеву удалось сделать это, и почему Никол Пашинян пошел на уступки?

19 апреля по итогам восьмой встречи Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией стороны договорились о мирном возвращении четырех сел Газахского района Азербайджана - Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы - под фактический контроль Баку. Кроме того, были согласованы границы между ближайшими населенными пунктами Армении и этими селами Азербайджана.

Переговоры с азербайджанской стороны вел зампред правительства Шахин Мустафаев, с армянской - вице-премьер Мгер Григорян. "На начальном этапе процесса делимитации, Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада", - говорится в документе. В дальнейшем Баку и Ереван собираются полностью делимитировать свои границы в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Учитывая конфронтационные действия правительства Пашиняна в 2018-2020 годах, танцы самого премьер--министра в Шуше в 2019 году и сказанную тогда же скандальную фразу "Карабах - это Армения", добровольный вывод армянских войск с азербайджанской земли сегодня, в 2024-м, может показаться немыслимым. Что же изменилось в сознании армянского руководства за прошедшие пять лет? Почему вместо традиционного саботажа переговоров оно перешло к компромиссам? Неужели поставки Францией, Индией и Грецией оружия не придали уверенности Армении? И где реваншистские настроения, поднятые после поражения в Карабахской войне?

На самом деле исключать возобновление претензий Армении и самого Пашиняна не только на четыре села Газахского района, но и на Карабахский экономический район Азербайджана не стоит. Почти 30 лет Ереван держал территории Азербайджана под оккупацией и не собирался их отдавать независимо от того, кто находился у власти - советский партийный деятель Левон Тер-Петросян, карабахские экстремисты Роберт Кочарян и Серж Саргсян или прозападный Никол Пашинян. Однако у претензий больше нет потенциала исполниться. Геополитическая ситуация изменилась принципиально, Баку обладает суперармией по меркам региона, Кремль настроен на мир и не поддерживает агрессивные позывы властей Армении, устремленных во враждебные евроатлантические структуры, против куда более надежного российского союзники - Азербайджана.

Пашинян прекрасно осознает сложившуюся после 2020 года Realpolitik. Во время общения с жителями села Воскепар (Аскипара) Тавушской области ровно месяц назад Пашинян дал понять, что лучше отдать соседние азербайджанские земли обратно под контроль Баку миром, иначе будет война с ожидаемым проигрышным результатом для Армении. "Наша политика заключается в том, что мы должны не допустить начала войны. Также и по этой причине мы решили, что должны пойти на уточнение границы на этих участках. И мы это делаем не только во имя Республики Армения, но и конкретно сел Воскепар, Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сел", – сказал он.

Премьер-министр Армении помнит крах своей армии во время Второй карабахской войны. С тех пор армянские ВС не только не восстановились, но еще больше отстают от азербайджанской, продолжающей активную модернизацию. Что также крайне важно, в ходе нескольких пограничных инцидентов 2021-2022 годов Ереван пришел к выводу, что рассчитывать на поддержку Москвы и союзников по ОДКБ бессмысленно. И секретариат Организации, и члены ОДКБ не раз подчеркивали, что не могут участвовать в пограничных спорах между Азербайджаном и Арменией, а точные пределы юрисдикции их военного блока на армянской земле можно будет установить только после делимитации армяно-азербайджанской границы, а не до, как того хотят в Ереване.

Поэтому лучше решать все вопросы напрямую с Баку. Лучше как можно скорее демаркировать и делимитировать границы. Такая тактика обеспечивает и безопасность армянских граждан, и понижает до нуля необходимость применения силы Азербайджаном. А как только процесс будет завершен и по всей границе будут установлены КПП и флаги, у Никола Пашиняна в руках будет реальный аргумент, чтобы говорить о каких-либо нарушениях территориальной целостности Армении и обращаться в ОДКБ. При этом, разумеется, по завершении делимитации никто не будет находиться на чужой земле. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан не претендует на территории Армении.

Помимо обеспечения безопасности граждан, армии и правительства, через компромисс с Алиевым Пашинян решает вторую приоритетную задачу. Раз нет никаких территориальных споров с соседними странами, раз нет никакой угрозы войны, значит. можно поставить под сомнение российский зонтик безопасности и делать более уверенные шаги к евроатлантической интеграции. Примечательно, что армянский премьер начал предпринимать действия по дрейфу на Запад, не дожидаясь подписания мирного соглашения с Баку. Он уже зондирует почву.

Чем быстрее продвигается процесс нормализации с Азербайджаном и Турцией, тем активнее Пашинян будет интегрировать свою страну с Западом. Если сегодня он не стесняется проводить военные учения с США, ставить под вопрос членство в ОДКБ и говорить лидерам ЕС о намерении интегрироваться в этот альянс, то после мирной сделки с Баку он может договориться о размещении натовских военных и подписать как минимум договор об ассоциации с ЕС. Все это едва ли сочетается с членством в ЕАЭС и ОДКБ и пребыванием российской армии на базе в Гюмри.

Решая одну проблему, Пашинян создает другие. Опыт постсоветских лидеров, пытавшихся увести свои страны на Запад в ущерб России, оказался крайне безуспешным. Но это выбор Никола Пашиняна. У Ильхама Алиева таких проблем нет. Он решает территориальные споры с соседом, не создавай помех союзническим отношениям с Москвой и сохраняя партнерство с Западом. В отличие от Пашиняна, который в ущерб встречам на уровне ОДКБ едет в Брюссель, Алиев может себе позволить приехать сегодня в гости к Владимиру Путину, а через три дня улететь на переговоры к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.