Вестник Кавказа

Еще один схрон боевиков нашли в Ханкенди

Еще один схрон боевиков нашли в Ханкенди
© Фото: сайт МВД Азербайджана
Полиция Азербайджана обнаружила боеприпасы и оружие в Ханкенди. В ходе мероприятий сотрудники изъяли автоматы, пистолеты, винтовки и множество патронов и штык-ножей.

Оружие и боеприпасы нашли азербайджанская полиция в городе Ханкенди, пишет пресс-служба МВД Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, в городе 22 апреля представителями правоохранительных органов проводились мероприятия по изъятию вооружения.

Подчеркивается, что сотрудники полиции нашли 4 автомата, 2 пистолета и столько же винтовок, боевые гранаты, взрывные устройства и множество патронов и штык ножей.

В министерстве добавили, что все обнаруженное было уже изъято.

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