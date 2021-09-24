В Краснодаре запустят квест в честь Дня города

Телеканал "Краснодар" объявил о запуске квеста в честь Дня города 25 сентября.

Задания необходимо будет выполнять на улицах краевого центра. Для принятия участия нужно подписаться на аккаунты канала в любой социальной сети и ответить на вопросы викторины.

На первом этапе участников квеста ждут 20 вопросов. На его выполнение отводится 2,5 дня. Те, кто найдет ответы на все вопросы, попадут в финал. Заключительный этап состоится 25 сентября и начнется на территории телеканала "Краснодар".

Стоит добавить, что участники квеста могут выиграть сертификаты на медицинские услуги от клиники "Евромед", абонементы от тренажерного зала "Форма Фитнес", десять коробок мороженого, букеты от "Цветочного склада", подарочные сертификаты на посещение ресторана от депутата Гордумы Андрея Анашкина и десять единых билетов на посещение музея имени Фелицына. Единый билет – это возможность увидеть все без исключения фондовые выставки о природе, древней истории, культуре народов Кубани, о событиях Великой Отечественной войны.