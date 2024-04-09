В пожаре жилого дома на Кубани погибли три человека

Жертвами пожара в Краснодарском крае стали три человека. Возгорание произошла в частном доме сегодня рано утром.

В жилом доме в поселке Зеленопольский в Краснодарском крае произошло возгорание, в результате которого есть погибшие. Информацию об этом распространил следственный комитет региона.

Сообщается, что во время пожара в жилом доме находилась его владелица, ее сын и брат. Все они погибли.

"Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель трех человек) в связи с пожаром в одном из жилых домов в поселке Зеленопольском города Краснодара, в результате которого погибла женщина и двое мужчин"

- пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю

По факту происшествия проводится проверка. Следствию предстоит выяснить из-за чего произошел пожар.

Сейчас на месте проводится экспертиза. Предположительно огонь мог вспыхнуть по неосторожности.