В пожаре жилого дома на Кубани погибли три человека

В жилом доме в поселке Зеленопольский в Краснодарском крае произошло возгорание, в результате которого есть погибшие. Информацию об этом распространил следственный комитет региона.
Сообщается, что во время пожара в жилом доме находилась его владелица, ее сын и брат. Все они погибли.
"Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель трех человек) в связи с пожаром в одном из жилых домов в поселке Зеленопольском города Краснодара, в результате которого погибла женщина и двое мужчин"
- пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю
По факту происшествия проводится проверка. Следствию предстоит выяснить из-за чего произошел пожар.
Сейчас на месте проводится экспертиза. Предположительно огонь мог вспыхнуть по неосторожности.