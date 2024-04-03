Пожар на Ставрополье частично уничтожил жилой дом

Непогашенная сигарета спровоцировала сильный пожар в селе Александровском Ставропольского края. Фото с места событий опубликовало краевое управление МЧС.

Жилой дом частично сгорел в одном из сел Ставропольского края, рассказали в региональном управлении МЧС.

Примерно в 5 утра экстренные службы получили сигнал из села Александровского. Звонивший рассказал, что пылает дом барачного типа, в котором живут люди. Огнеборцы сразу же направились на место событий.

Огонь сильно разгорелся, в итоге площадь возгорания составила 120 кв м. Более того, пламя могло перекинуться на соседние дома.

Была проведена эвакуация четырех человек. Никто не пострадал.

Специалисты уже установили причину пожара.

"Дознавателем МЧС Ставрополья установлено, что причиной стала непотушенная сигарета, брошенная на кровать одним из жильцов"

– МЧС