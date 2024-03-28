В Стамбуле задержаны 9 человек по делу о пожаре

По делу о крупном пожаре в Стамбуле, в результате которого погибли 29 человек, задержаны 9 подозреваемых. Расследование продолжается.

Турецкие правоохранители задержали девять человек после пожара в ночном клубе в Стамбуле.

"В общей сложности 9 подозреваемых, включая владельцев и ответственного менеджера, были задержаны в связи с пожаром в ночном клубе в Бешикташе, где погибли 29 человек"

– газета Star

Напомним, пожар вспыхнул в ремонтируемом помещении клуба на первом этаже многоэтажки, вскоре огонь распространился на другие этажи. Жертвами происшествия стали 29 человек, россияне среди них нет.