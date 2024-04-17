Трассу из Краснодара до Крымска летом в дневное время закроют для грузовиков

На Кубани с 1 июня ограничат движение грузовиков на трассе А-146, соединяющей Краснодар с Крымском, городом в 40 километрах от Черного моря – это позволит разгрузить дорогу для автомобилей отдыхающих.

Трасса А-146, которая ведет от станицы Северской рядом с Краснодаром фактически до черноморского побережья – города Крымск в одноименном районе Кубани, всего в 40 км от побережья Черного моря, летом в дневное время будет свободна от большегрузов, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

Ограничения для грузовиков введут с 1 июня – на трассе в дневное время, с 8 до 20 часов, не будет ни большегрузов массой более 15 т, ни грузовиков с прицепами, передает "АиФ-Юг".

Как отметили в пресс-службе, это позволит разгрузить дорогу для личного транспорта отдыхающих, едущих на черноморское побережье, и снизить аварийность на ней.

Ограничения будут действовать до 15 сентября, добавили в ведомстве.