Вестник Кавказа

Парки Краснодара оккупировали клещи

Парки Краснодара оккупировали клещи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В парках и скверах Краснодара проводятся меры, направленные на ликвидацию клещей. Обработка ведется препаратами безопасными как для людей, так и для животных.

После того, как в краснодарских скверах и парках были замечены клещи, власти города начали проводить меры по уничтожению опасных насекомых. Это позволяет снизить количество этих опасных паразитов на территории города и создать более безопасные условия для отдыха горожан.

Для защиты от клещей важно соблюдать несколько правил:

  • Избегать высокой травы и кустарников.
  • Использовать репелленты и специальную одежду.
  • После прогулок на природе тщательно осматривать себя и детей на наличие клещей.

В пресс-службе краевой столицы отметили, что противоклещевые препараты безопасны как для людей, так и для животных.

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