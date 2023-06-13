Парки Краснодара оккупировали клещи

В парках и скверах Краснодара проводятся меры, направленные на ликвидацию клещей. Обработка ведется препаратами безопасными как для людей, так и для животных.

После того, как в краснодарских скверах и парках были замечены клещи, власти города начали проводить меры по уничтожению опасных насекомых. Это позволяет снизить количество этих опасных паразитов на территории города и создать более безопасные условия для отдыха горожан.

Для защиты от клещей важно соблюдать несколько правил:

Избегать высокой травы и кустарников.

Использовать репелленты и специальную одежду.

После прогулок на природе тщательно осматривать себя и детей на наличие клещей.

В пресс-службе краевой столицы отметили, что противоклещевые препараты безопасны как для людей, так и для животных.