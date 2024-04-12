В Краснодаре реконструируют лекторий

В краснодарском городском саду отремонтируют лекторий. Основной целью является создание удобного пространства для проведения лекций, мастер-классов, выставок, концертов и других мероприятий.

В Краснодаре в ближайшие годы возродят уникальный объект – лекторий. Этот проект предполагает возрождение площадки в Городском саду.

Лекторий станет не только местом для проведения различных мероприятий, но и центром культурного обмена и образования.

«После доведения средств объявят конкурс на поиск подрядчика. В дальнейшем с победителем заключат муниципальный контракт и начнут ремонт лектория»

– пресс-служба городской администрации.

Основной целью является создание удобного пространства для проведения лекций, мастер-классов, выставок, концертов и других мероприятий. Это место будет способствовать развитию культурной жизни города, а также станет площадкой для обмена знаниями и идеями.

Лекторий в Краснодаре будет иметь большое значение как для местных жителей, так и для туристов. Горожане и туристы смогут посещать интересные лекции, участвовать в мастер-классах, наслаждаться выставками и концертами прямо в центре города.