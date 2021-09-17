Иран продает все больше продуктов нефтехимии и топлива, несмотря на санкции

Иранский топливный и нефтехимический экспорт в последние годы резко вырос, несмотря на жесткие санкции со стороны США. У Ирана появятся хорошие возможности для быстрого расширения продаж в Азии и Европе, если Вашингтон снимет ограничения, считают трейдеры и официальные лица.

Как отмечает Reuters, США ввели санкции против нефтегазовой отрасли Ирана в 2018 году, чтобы перекрыть основной источник доходов ИРИ в разгар спора с Тегераном по поводу его ядерной деятельности. Ограничения нанесли ущерб экспорту нефти, но не продажам топлива и нефтехимии, которые труднее определить. Нефть может быть идентифицирована как иранская по составу и другим характеристикам, а большие нефтяные танкеры легко отслеживать через спутник.

По данным Министерства нефти и Центрального банка, в 2020 году Иран экспортировал нефтехимию и нефтепродукты на сумму почти $20 млрд, что вдвое превышает стоимость его нефтяного экспорта. В апреле правительство заявило, что нефтехимия и нефтепродукты - основной источник доходов государства. ”Мир огромен, и способы уклонения от санкций безграничны”, - говорит член правления Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни, по словам которого конкурентоспособные цены и расположение Ирана рядом с основными морскими путями делают его продукцию привлекательной. Кроме того, покупателей нефтепродуктов гораздо больше, чем импортеров, а их нефтеперерабатывающие заводы настроены на переработку иранской нефти. Иран экспортирует некоторое объемы топлива своим соседям на грузовиках: небольшие поставки сложно отследить казначейству США.

Тегеран с апреля ведет переговоры о возобновлении своего ядерного пакта с шестью мировыми державами после того, как США при президенте Дональде Трампе вышли из соглашения в 2018 году и ужесточили санкции. Иран заявляет, что ограничит свою ядерную работу в рамках пакта только в том случае, если американские санкции будут отменены.

Источник доходов

Иран подготовился к тому, чтобы сразу отреагировать, когда ограничительные меры будут смягчены. В то время как большая часть мира сократила объемы нефтепереработки во время пандемии COVID-19, экспорт иранского бензина вырос на 600% в годовом исчислении в 2020 году до 8 млн тонн или 180 тыс. баррелей в день, сообщила таможенная администрация. Уже в 2018 году Иран импортировал бензин. По словам Хоссейни, в 2020 году доходы Ирана от экспорта бензина составили около $3 млрд.

Сейчас добыча иранской нефти составляет примерно 2,5 млн баррелей в сутки, из которых около 2 млн отправляется на собственные нефтеперерабатывающие заводы, а 500 тыс. баррелей - на экспорт. Источник, близкий к министерству нефти утверждает, что ИРИ может увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки в течение двух-трех месяцев в случае отмены санкций. До введения санкций экспорт нефти был основным источником доходов Ирана, превышая 2 млн баррелей в сутки и достигнув 2,8 млн баррелей в день в 2018 году. Бензин доставлялся на грузовиках в Афганистан и Пакистан и переправлялся в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через Персидский залив, сообщил источник, близкий к министерству нефти Ирана, попросивший не называть его имя.

Иран возобновил экспорт топлива в Афганистан в августе по просьбе движения "Талибан" (запрещено в РФ), с которым в прошлом у Ирана были напряженные отношения. По словам трейдеров, Ирак и некоторые африканские страны также покупают иранский бензин. Кроме того, несколько партий бензина было отправлено в Венесуэлу, которая, как и Иран, является членом ОПЕК. Правительство Ирака, которое в течение многих лет покупало газ и электроэнергию у своего соседа в соответствии с освобождениями от санкций, предоставленными США, не ответило на запросы о комментариях по поводу закупок бензина.

Поддержка покупателей

Согласно бюллетеню министерства нефти Ирана, экспорт нефтехимической продукции увеличился до 25 млн тонн в 2020 году с примерно 20 млн тонн в 2019 году, а нефтехимические мощности выросли до 90 млн тонн в год в 2020 году с 77 млн тонн в 2019 году. Ожидается, что они достигнут 100 млн тонн в 2021 году. По словам трейдеров, для поощрения покупателей Иран предлагает цены, покрывающие расходы на доставку и страхование, а также дополнительные комиссии за банковские операции. Эти дополнительные услуги повысили стоимость иранской продукции примерно на 25%, сообщили торговые источники.

Некоторым странам, которые стремятся не нарушать американские санкции, не так просто прекратить вести бизнес с Ираном. Индия запретила импорт иранского карбамида на внутренних тендерах под давлением США, но Хоссейни сказал, что иранские продукты по-прежнему предлагаются через посредников. Министерство удобрений Индии, которое готовит тендеры на импорт, не ответило на запросы о комментариях, как и официальные лица в ОАЭ и Ираке.

По словам торговых источников, китайские компании по-прежнему основные покупатели иранского сжиженного нефтяного газа (СНГ), метанола и многих других продуктов. Китай и Иран всегда следовали принципам равноправного, справедливого и беспроигрышного сотрудничества и работали в международно-правовых рамках. Министерство иностранных дел Китая подчеркивает, что КНР выступает против односторонних санкций, и призывает Соединенные Штаты отказаться от ”экстерриториальной юрисдикции”.

”Если бы международные санкции были полностью отменены, Иран вернулся бы к экспорту метанола своим традиционным покупателям, вместо того, чтобы торговать в основном с Китаем”, - сказал Джефф Маллетт, специалист по метанолу в IHS Markit, имея в виду такие рынки, как Тайвань, Япония, Южная Корея и Европа. По словам старшего аналитика из IHS Markit Эйприл Тан, в случае снятия санкций ожидается рост иранского экспорта, в частности, мазута и сжиженного нефтяного газа в Азию.