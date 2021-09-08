Турция и Египет завершили второй тур консультаций на уровне МИД

В среду в Анкаре завершился второй тур консультаций между министерствами иностранных дел Турции и Египта. Об этом сообщили в турецком МИД.

Делегации стран возглавили заместители глав внешнеполитических ведомств Седат Онал и Хамди Санад Лоза.

В рамках консультаций, прошедших 7-8 сентября, состоялось обсуждение региональных вопросов, в том числе ситуаций в Ливии, Сирии, Ираке, Палестине и Восточном Средиземноморье, передает агентство Anadolu.

"Стороны подтвердили желание предпринять дальнейшие шаги для достижения прогресса по обсуждаемым вопросам и нормализации отношений, а также договорились продолжить консультации", - говорится в заявлении турецкого МИД.

Напомним, первый тур межмидовских консультаций между Турцией и Египтом состоялся в Каире 5-6 мая 2021 года.