Турция согласилась передать Египту свои БПЛА

Египет в скором времени получит от Турции беспилотники и ряд других технологий. Стороны уже заключили соответствующее соглашение.

Турция передаст Египту свои беспилотные летательные аппараты. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на заявление главы турецкого МИД.

"Нормализация наших отношений важна для того, чтобы Египет имел определенные технологии. У нас есть соглашение о предоставлении Египту беспилотных летательных аппаратов и других технологий"

– Хакан Фидан

При этом он не привел никаких подробностей сделки.

Напомним, на следующей неделе президент Турции посетит Египет. В ходе поездки Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с лидером этой страны Абделем Фаттахом ас-Сиси и поговорит с ним о вопросах двустороннего сотрудничества и о ситуации в регионе.