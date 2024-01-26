Турция начала серийное производство четырех отечественных ракет

Власти Турции заключили контракт на серийное производство ракет на базе отечественных предприятий. В работу будут запущены четыре вида боеприпасов: Тайфун, Сокол, TRG-230 и Черная стрела.

Турция запустила в серийное производство четыре вида ракет, созданные отечественными разработчиками. Республика будет создавать Тайфун, Сокол, TRG-230 и Черная стрела. Информация об этом была опубликована на странице Минобороны страны.

Отмечается, что на церемонии подписания контракта присутствовал глава ведомства Яшар Гюлер, начальник Генерального штаба генерал Метин Гюрак и командующий Сухопутными войсками генерал Сельчук Байрактароглу.

Министр отметил, что производство ракеты различного калибра и дальности поможет удовлетворить потребности турецкой армии и расширит ее возможности.

Он также подчеркнул, что с помощью оборонной промышленности Турции удалось развит отношения и сотрудничество со многими зарубежными партнерами.