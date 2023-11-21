В Турции ждут 130 сограждан из сектора Газа

Турция вывезет из Египта своих граждан и их родственников, которые находились в секторе Газа. Они прибудут в Турцию сегодня, их вывезли из зоны боевых действий в Египет.

Пресс-секретарь турецкого МИД Онджу Кечели сообщил, что руководство страны вывезет своих граждан и их родственников из Египта, которые находились в секторе Газа.

По его словам, сейчас группа граждан Турции вместе со своими родными находится в Египте, они перешли из сектора Газа на территорию Арабской Республики.

Он подчеркнул, что 130 человек сегодня прибудут в Турцию.