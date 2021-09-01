Севастопольские подростки позарились на пожертвования в часовне

Сегодня в соцсетях появился видеоролик, герои которого, двое подростков, пытаются похитить пожертвования в часовне в Севастополе – им тут же заинтересовались севастопольские полицейские, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

"Сотрудниками полиции устанавливаются личности участников происшествия, а также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Часовня Михаила Архангела расположена на территории музейного мемориального комплекса защитникам города "35-я Береговая батарея". На видео двое мальчиков пытаются вскрыть урны для пожертвований.

Получилось ли у них достать деньги, неизвестно.