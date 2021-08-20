Алматы примет Высший совет ЕАЭС в декабре

Высший совет Евразийского экономического союза соберется в декабре 2021 года в Алматы. Об этом сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

По его словам, перед комиссией стоят большие задачи, которые необходимо реализовать.

"Мы планируем реализовать их в установленном порядке и будем докладывать межправсовету и высшему совету, которые состоятся в октябре и декабре текущего года. Высший совет в декабре планируется в Алматы", — приводит слова Мясниковича "Известия".