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Алматы примет Высший совет ЕАЭС в декабре

Алматы примет Высший совет ЕАЭС в декабре

Высший совет Евразийского экономического союза соберется в декабре 2021 года в Алматы. Об этом сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

По его словам, перед комиссией стоят большие задачи, которые необходимо реализовать.

"Мы планируем реализовать их в установленном порядке и будем докладывать межправсовету и высшему совету, которые состоятся в октябре и декабре текущего года. Высший совет в декабре планируется в Алматы", — приводит слова Мясниковича "Известия".

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