Подавший сигнал бедствия SSJ-100 успешно сел в Казани

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, летевший из Екатеринбурга в Москву, внепланово сел в Казани. Об этом рассказал источник в авиаслужбах.

Ранее СМИ сообщили, что через 40 минут после вылета, находясь над Татарстаном, воздушное судно подало сигнал бедствия и приступило к внеплановому резкому снижению.

"Самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Казани", - приводит слова источника ТАСС.

В воздушной гавани столица Татарстана информацию подтвердили, уточнив, что посадка прошла в штатном режиме.