Подавший сигнал бедствия SSJ-100 успешно сел в Казани
Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, летевший из Екатеринбурга в Москву, внепланово сел в Казани. Об этом рассказал источник в авиаслужбах.
Ранее СМИ сообщили, что через 40 минут после вылета, находясь над Татарстаном, воздушное судно подало сигнал бедствия и приступило к внеплановому резкому снижению.
"Самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Казани", - приводит слова источника ТАСС.
В воздушной гавани столица Татарстана информацию подтвердили, уточнив, что посадка прошла в штатном режиме.
Вестник Кавказа
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