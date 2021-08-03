В Ставропольском крае появится 12 новых медучреждений

Строительство 12 медицинских учреждений в Ставропольском крае – врачебных амбулаторий, кабинетов врачей общей практики и феледшерско-акушерских пунктов – будет завершено до конца этого года. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров, отметив, что работы ведутся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, инициированной президентом России.

"Строительству предшествовала большая работа - нужно было выделить землю, подготовить документацию, найти подрядчиков. Работы должны быть завершены в этом году. Потом оборудуем ФАПы и амбулатории всем необходимым", - написал он в Instagram.

Уточняется, что речь идет о медучреждениях для сел Татарка и Сенгилеевское (Шпаковский округ), Сергиевское (Грачевский округ), Каменная Балка (Арзгирский округ); поселка Новоиргаклинский (Степновский округ); аулов Махач-Аул и Артезиан-Мангит (Нефтекуский округ); хутора Рощинский (Кочубеевский округ); станицы Старопавловской (Кировский округ); а также хутора Тамбукан и села Сунжа-Ворошиловка в Предгорном округе.

Также Владимиров отметил, что продолжается сверка часов и по другим объектам – около сотни медицинских учреждений (большинство – в сельской местности) ждет капитальный ремонт.