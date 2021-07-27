В Воронеже экстренно приземлился самолет из Минвод

Летевший из Минеральных Вод в Москву самолет совершил аварийную посадку в Воронеже из-за ухудшения состояния одного из пассажиров, который был госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международного аэропорта Воронежа.

"Самолет, следовавший рейсом Минводы - Москва, сегодня приземлился в Воронеже из-за состояния здоровья одного из пассажиров. Его забрал автомобиль Центра медицины катастроф для госпитализации", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что в настоящий момент лайнер уже вылетел в Москву.