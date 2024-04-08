Аэропорт Минвод закрылся из-за дефекта взлетно-посадочной полосы

Авиагавань курортных Минвод перестала принимать рейсы из-за неисправности ВПП. Возобновить работу аэропорта предполагается в течение нескольких часов.
Аэропорт Минеральных Вод временно закрылся, чтобы устранить дефект взлетно-посадочной полосы. Информацию об этом распространила пресс-служба авиагавани а telegram‑канале.
Сообщается, что при проведении осмотра полосы был найден дефект. Специалисты приступили к его устранению.
"23 апреля в ходе планового осмотра взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Минеральные Воды был обнаружен дефект, ведутся работы по устранению"
– пресс-служба аэропорта Минеральных Вод
Предположительно, работы могут продлить до 16:00.
При этом отмечается, что аэровокзальный комплекс аэропорта продолжает принимать посетителей.