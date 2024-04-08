Вестник Кавказа

Аэропорт Минвод закрылся из-за дефекта взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Минвод закрылся из-за дефекта взлетно-посадочной полосы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиагавань курортных Минвод перестала принимать рейсы из-за неисправности ВПП. Возобновить работу аэропорта предполагается в течение нескольких часов.

Аэропорт Минеральных Вод временно закрылся, чтобы устранить дефект взлетно-посадочной полосы. Информацию об этом распространила пресс-служба авиагавани а telegram‑канале.

Сообщается, что при проведении осмотра полосы был найден дефект. Специалисты приступили к его устранению.

"23 апреля в ходе планового осмотра взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Минеральные Воды был обнаружен дефект, ведутся работы по устранению"

– пресс-служба аэропорта Минеральных Вод

Предположительно, работы могут продлить до 16:00.

При этом отмечается, что аэровокзальный комплекс аэропорта продолжает принимать посетителей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1570 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Курорты Северного Кавказа и юга России бьют рекорды по бронированию в мае

Курорты Северного Кавказа и юга России бьют рекорды по бронированию в мае

Глава фонда ОМС схвачен на Ставрополье – его подозревают в мошенничестве

Глава фонда ОМС схвачен на Ставрополье – его подозревают в мошенничестве

Мужчине грозит длительное лишение свободы за вымогательство денег на Ставрополье

Мужчине грозит длительное лишение свободы за вымогательство денег на Ставрополье

Ставрополье продолжит прирастать суперинтенсивными садами

Ставрополье продолжит прирастать суперинтенсивными садами

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы