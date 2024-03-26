Курортный сбор поможет создать новые рабочие места в Кавминводах

Дополнительные рабочие места на территории Кавказских Минеральных Вод будут созданы за счет курортного сбора. Реализовать проект планируется в особой экономической зоне. Информацию об этом озвучила глава министерства финансов Ставрополья Ларина Калинченко в ходе своего выступления на конференции, посвященной экономическому развитию регионов.
Она отметила, что власти планируют создать порядка 19 тыс дополнительных рабочих мест, которые появятся в новых отелях и здравницах.
"На территории региона разработан пул крупных прорывных инвестиционных проектов Ставрополья. К числу важных относится проект по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Кавказских Минеральных Вод, который поможет нарастить мощности курортов. На основе этого проекта инвесторы смогут реализовывать новые подпроекты в сфере гостеприимства"
- Ларина Калинченко
По словам Калинченко, край с каждым годом посещают все больше туристов, а некоторые здравницы путешественники бронируют за 1,5 года до предполагаемого отпуска.
Министр уточнила, что желающим отдохнуть в регионе приходится резервировать номера минимум за три месяца.
Также глава ведомства отметила, что регион развивается не только в сфере туризма, но и в агропромышленной, энергетической и производственной.