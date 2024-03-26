Курортный сбор поможет создать новые рабочие места в Кавминводах

Кавказские Минеральные Воды создадут порядка 19 тыс новых рабочих мест за счет курортного сбора. Средства пойдут на организацию особой экономической зоны, где разместится новая туристическая инфраструктура.

Дополнительные рабочие места на территории Кавказских Минеральных Вод будут созданы за счет курортного сбора. Реализовать проект планируется в особой экономической зоне. Информацию об этом озвучила глава министерства финансов Ставрополья Ларина Калинченко в ходе своего выступления на конференции, посвященной экономическому развитию регионов.

Она отметила, что власти планируют создать порядка 19 тыс дополнительных рабочих мест, которые появятся в новых отелях и здравницах.

"На территории региона разработан пул крупных прорывных инвестиционных проектов Ставрополья. К числу важных относится проект по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Кавказских Минеральных Вод, который поможет нарастить мощности курортов. На основе этого проекта инвесторы смогут реализовывать новые подпроекты в сфере гостеприимства"

- Ларина Калинченко

По словам Калинченко, край с каждым годом посещают все больше туристов, а некоторые здравницы путешественники бронируют за 1,5 года до предполагаемого отпуска.

Министр уточнила, что желающим отдохнуть в регионе приходится резервировать номера минимум за три месяца.

Также глава ведомства отметила, что регион развивается не только в сфере туризма, но и в агропромышленной, энергетической и производственной.



