Отдых на майские 2024: Кавминводы вошли в число самых популярных направлений

Два курорта Кавминвод – Кисловодск и Пятигорск – оказались в топ-10 наиболее популярных туристических направлений на майские праздники. О достижении рассказал губернатор Ставрополья.

Кисловодск и Пятигорск попали в первую десятку рейтинга самых востребованных у россиян туристический локаций на майские праздники в 2024 году. Информацией об успехе поделился глава региона.

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Губернатор уточнил, что кто-то приезжает на Кавминводы впервые, но многие уже отдыхали здесь раньше и теперь возвращаются, уже с семьей и друзьями, на курорты, где можно не только отдохнуть, но и полечиться.

Сколько дней отдых в России на майские праздники 2024?

Майские выходные для россиян начнутся с шестидневки. С 22 по 27 апреля они будут работать каждый день, так что рабочая неделя захватит и субботу. Зато потом можно будет отдыхать целых 4 дня – с 28 апреля по 1 мая (День весны и труда) включительно, то есть с воскресенья по среду.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Затем россиянам предстоит отработать два дня – 2 и 3 мая, после чего начнутся стандартные выходные 4-5 мая.

Следующая рабочая неделя снова будет укороченной, всего три дня, с 6 по 8 мая. С 9 (День Победы) по 12 мая – снова четырехдневный отдых.