В Узбекистане женщин и детей обеспечат бесплатными витаминами и добавками

Власти Узбекистана утвердили программу мер по обеспечению на бесплатной основе части населения витаминами и другими специальными добавками.

Дети в возрасте 6-23 месяцев будут обеспечены микронутриентными порошками в целях обогащения домашней пищи, дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет - витамином А, дети в возрасте 2-10 лет - препаратами профилактики гельминтоза.

Детей 3-15 лет, а также кормящих матерей и беременных женщин планируется бесплатно обеспечить препаратами йода. Кроме того, все женщины фертильного возраста до 35 лет будут обеспечены препаратами железа и фолиевой кислоты.

Персональная ответственность за эффективную организацию исполнения данного постановления возложена на главу Минздрава Узбекистана и его заместителей.