В Душанбе заявили, что перестрелка с Киргизией произошла на территории Таджикистана

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил, что инцидент с перестрелкой на границе с Киргизией произошел на территории Таджикистана. Согласно ГКНБ, заявление погранслужбы Киргизии о том, что участок Куммазор находится в юрисдикции Бишкека, "не имеет юридического основания".

"Так как, согласно документам о национальном территориальном размежевании 1924-1927 годов и соглашениям паритетной комиссии 1989 года, данный участок полностью принадлежит Республике Таджикистан", - отмечается в заявлении.

Граница Киргизии и Таджикистана то и дело становится очагом напряженности из-за того, что до сих пор там есть неделимитированные участки. Из 972 км согласованы 519 км.

24 июля на границе произошла очередная перестрелка.