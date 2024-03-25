Мигрант едва не лишил жизни своего шефа в Дагестане

В Хасавюрте мигранта поймали за покушение на убийство. Он пытался застрелить своего начальника. В отношении него было заведено уголовное дело.

В дагестанском Хасавюрте поймали мигранта из Таджикистана, который напал на своего начальника, сообщает пресс-служба СУ СКР по регионе.

Инцидент произошел на территории птицефабрики в городе. По версии следствия, подозреваемый испытывал неприязнь к своему шефу. Мигрант ворвался в комнату, где был начальник, схватил ружье, находившееся внутри помещения, и направил на босса.

Подозреваемый выстрелил в шефа не менее четырех раз, но лишь одна пуля задела потерпевшего. Его пришлось госпитализировать.

Против мигранта завели уголовное дело по статье «покушение на убийство». В его месте проживания и в отделе по вопросам миграции были проведены обыски.