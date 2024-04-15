Душанбе может впервые в истории запустить прямые рейсы в Лондон

Правительства Таджикистана и Великобритании подписали соглашение, в соответствии с которым в скором времени может открыться прямое беспересадочное авиасообщение между Душанбе и Лондоном.

Душанбе и Лондон скоро могут соединить прямые авиарейсы, говорится в соглашении, подписанном между правительствами Таджикистана и Великобритании, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел страны.

"Документ заложит основу для дальнейшего открытия прямых рейсов между Душанбе и Лондоном"

- МИД Таджикистана

За все годы независимости Таджикистана между Душанбе и Лондоном никогда не открывались прямые авиарейсы - попасть в британскую столицу можно было только с пересадками в России, Турции, ОАЭ или Казахстане, передает Sputnik Таджикистан.