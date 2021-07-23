Петр Толстой: российские граждане в Донбассе примут участие в выборах в Госдуму

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой напомнил, что жители Донбасса, являющиеся гражданами России, смогут проголосовать на сентябрьских выборах.

"Протестуй, не протестуй – все равно выборы состоятся. Все граждане России имеют право голоса вне зависимости от места проживания. Это касается и сотен тысяч жителей Донбасса – граждан России. Истерика киевских властей никак не повлияет на право людей принять участие в выборах", - отметил Толстой в своем Telegram-канале.

Все граждане России, вне зависимости от места жительства, имеют право как на свободный въезд на территорию страны, так и на основные социальные гарантии, право выбирать и быть избранным, все граждане несут определенную ответственность за будущее страны, напомнил он.

Выборы в Госдуму пройдут в России с 17 по 19 сентября 2021 года.