Власти Грузии хотят упразднить вторые туры на выборах

Данная инициатива позволит увеличить эффективность работы сакребуло, считают в "Мечте". Завтра ее представят в виде поправок в Избирательный кодекс

Правящая партия Грузии выступает за то, чтобы упразднить вторые туры для мажоритарных кандидатов на выборах в органы местной власти – сакребуло. Данная инициатива "Грузинской мечты" будет представлена в виде поправок в Избирательный кодекс на заседании бюро, которое намечено на 25 марта.

Новые поправки предполагают, что победу в первом туре будет одерживать кандидат, который набрал наибольшее число голосов. Власти полагают, что поправки в кодекс позволят быстрее формировать сакребуло после выборов и увеличить эффективность его работы.

"Из-за действующих регуляций часты случаи, когда нужно проводить вторые туры, что мешает быстрой комплектации сакребуло как представительского органа и, соответственно, его эффективному функционированию"

– сказано в пояснении к инициативе

Напомним, последние на данный момент выборы мажоритарных депутатов прошли в 2021 году. Тогда из-за вторых туров не смогли сразу приступить к работе 24 сакребуло из 63.