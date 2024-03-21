"Грузинская мечта" ждет победы на выборах, "если ничего не случится"

Грузинское руководство поделилось позитивными ожиданиями от парламентских выборов: оно прогнозирует получение "Грузинской мечтой" конституционного большинства. Причиной тому падение рейтингов саакашвилевского "Национального движения" – единственного действительного конкурента "Мечты" на выборах.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал сегодня об уверенности партии "Грузинская мечта" в победе на грядущих парламентских выборах. Более того, сопартийцы прогнозируют получение конституционного большинства, что позволит "Мечте" полностью игнорировать системную оппозицию.

Кобахидзе пояснил, что такую уверенность партии внушает неуклонное падение поддержки населением главной оппозиционной силы "единой национальное движение". Премьер подчеркнул, что если ничего не случится и рейтинги партий будут сохранять ту же динамику до октября, никто не сможет помешать "Грузинской мечте" получить полный контроль над парламентом.

"Рейтинг "Нацдвижения" опустился до 15%, раньше был 18%. Другие партии не способны преодолеть барьер. Такова ситуация на сегодня. И я думаю, что примерно в такой ситуации мы дойдем до следующих парламентских выборов. Осталось 7 месяцев. И, конечно, желаемая картина – это то, что мы имеем сегодня. Если ничего не случится, мы получаем конституционное большинство"

– Ираклий Кобахидзе

Как пишет Спутник-Грузия, социологические исследования говорят о возможности прохождения в парламент 2-5 партий, включая правящую "Грузинскую мечту" и саакашвилевскую ЕНД. Напомним, что в этом году парламентские выборы впервые состоятся без мажоритарной части – из-за изменений в законодательстве избирательная система стала полностью пропорциональной. Порогом объявлены 5% голосов.