"Грузинская мечта" не допустит революцию после выборов

Правящая партия Грузии заявила, что не позволит устроить революцию после выборов в парламент, которые должны состояться осенью этого года.

Революция после выборов в парламент Грузии не состоится. Такое заявление сделал генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, отвечая на вопросы журналистов.

Он рассказал, что правящая верхушка не допустит влияние третьих стран на политику республики.

"Ни одной иностранной стране не будет дана возможность вмешаться во внутренние дела Грузии, устроить революцию. Выборы 2024 года пройдут в мирной, свободной и демократичной среде, на которых всем политикам, политическим партия будет дана возможность представить свое видение в связи с будущим страны, если конечно у них таковое есть"

– Каха Каладзе

Каладзе подчеркнул, что "Грузинскую мечту" поддерживает большинство населения республики.

"Сегодня жители Грузии хорошо видят и анализируют, кто есть кто, какая политическая партия каким интересам служит"

– Каха Каладзе

Предстоящие парламентские выборы в Грузии должны состояться в октябре этого года. Они считаются наиболее важными, так как страна является парламентской республикой.